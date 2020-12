Es soll nach der Sammlung der Gesteinsproben per Raketentriebwerk wieder zum Servicemodul in der Umlaufbahn zurückkehren und dann wieder zur Erde fliegen. Die Sonde war am Dienstag vergangener Woche mit einer Trägerrakete vom chinesischen Weltraumbahnhof auf der Insel Hainan gestartet. "Chang'e 5" ist nach der chinesischen Mondgöttin benannt und gilt auch als Vorbereitung für eine mögliche bemannte Mondlandung Chinas.