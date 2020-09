Allein in Wuhan gibt es inzwischen mindestens 198 Fälle, auch in Peking, Shanghai und in der Provinz Guangdong sind weitere Fälle registriert worden. Auch ins asiatische Ausland ist das Virus mittlerweile gelangt - über chinesische Reisende nach Südkorea, Japan und Thailand. Die Angst in der Bevölkerung stieg, nachdem ein chinesischer Regierungsexperte am Montagabend mitteilte, dass das Virus wahrscheinlich von Mensch zu Mensch übertragbar ist.



Von den Kontrollen Flugreisender waren insbesondere solche aus Wuhan betroffen. Beispielsweise gibt es drei Direktflüge von Wuhan nach Sydney pro Woche. Viele Chinesen reisen nach Australien. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe warnte vor dem Virus: "Wir müssen unsere Vorsichtsmaßnahmen erhöhen, da die Zahl der Patienten in China steigt", sagte er bei einem Treffen mit Ministern.