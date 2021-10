Dies wird in Zukunft aber nicht mehr so leicht. Der Aufstieg Chinas basiert auf zweistelligen Wachstumsraten, aber seit längerem schafft dies das Land nicht mehr. Die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander. In China, das dem sozialistischen Menschheitsideal der Gleichheit huldigt, ist dies ein wesentlich größeres Problem als in Amerika, dass die bittere Armut mit dem Glaubenssatz, jeder sei seines Glückes Schmied, legitimiert.