Ludwig: Als Sternzeichen kann man den Aszendenten nicht bezeichnen. Eher würde er noch den Planeten entsprechen, aber das ist er auch nicht. Astronomisch ist er der Punkt am Osthorizont, an dem in unserem Rhythmus von Tag und Nacht durchschnittlich alle zwei Stunden ein Sternzeichen aufgeht. Übertragen auf die Analogie der Astrologen zeigt er an, wie ich in die Welt hineintrete, wie ich auftrete, wie ich spontan wahrgenommen werde. Das bekannte Spielchen "Rate mal mein Sternzeichen" würde viel mehr Sinn machen in der Variante: "Rate mal meinen Aszendenten", denn mit dem begegnen wir der Welt. Viele kennen ihren Aszendenten aber überhaupt nicht.