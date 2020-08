Mohammad Alayan lächelt ein Lächeln voller Wärme und Güte. In der Hand hält er eine Plastikbox. "Ich habe Kekse für Euch gebacken", sagt er. Wir treffen einen Mann, der hier an diesem Ort, in der Al-Noor-Moschee von Christchurch, am 15. März 2019, seinen Sohn verloren hat. Schlimmer noch: Mohammed musste mit ansehen, wie sein Sohn brutal hingerichtet wurde. 51 Menschen starben an jenem Tag. Mohammed überlebte. Heute schafft er ein Lächeln und backt Kekse.