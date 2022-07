Sylt : Christian Lindner heiratet mit Politprominenz

Bundesfinanzminister Christian Lindner und die Journalistin Franca Lehfeldt haben am Samstagnachmittag in einer Kirche auf Sylt geheiratet. Die Braut kam gemeinsam mit ihrem Vater in einem Cabriolet an der Kirche St. Severin in Keitum an, sie trug ein rückenfreies Kleid mit langer Schleppe und einer Schleife im Nacken und offenes Haar. Lindner (FDP) trug einen dunkelblauen Anzug und eine silberfarbene Krawatte mit einer weißen Rose als Ansteckblume.