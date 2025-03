Im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen wird eine Corona-Erkrankung bei einem Ehepaar entdeckt. In den darauffolgenden Tagen stecken sich über 300 Menschen im Kreis an. Das Ehepaar hatte sich wahrscheinlich auf einem Kurzurlaub in den Niederlanden angesteckt und dann in Heinsberg eine Karnevalssitzung mit mehreren hundert Menschen besucht. Infolgedessen wurden die Schulen geschlossen und Betroffene in die häusliche Quarantäne geschickt.