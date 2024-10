Club of Rome will Krisen "ganzheitlich bewältigen"

"Earth for All", eine Erde für alle, fordern der Club of Rome und das Wuppertal-Institut in ihrem neuen Konzept zur Bewältigung aktueller Krisen.

Mit einem Aufruf zu ganzheitlicher Krisenbewältigung haben sich der Club of Rome und das Wuppertal-Institut an die Öffentlichkeit und die Politik in Deutschland gerichtet. Sie stellten am Montag in Berlin ihr Konzept für einen ökologischen und sozialen Aufbruch vor.