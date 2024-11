"Comedian" wird versteigert: Ist das 1.000.000 Dollar wert?

Von der Ausstellung in die Welt - "Comedian" ging viral. Glauben Sie nicht? Geben Sie mal "Banana Duct Tape" in den GIF-Generator Ihres Vertrauens ein. Nicht viele Werke in der Kunst können von sich behaupten, auch in der Welt außerhalb der Kunst-Kenner für Furore zu sorgen ( Banksy jetzt mal ausgenommen).