Congstar fordert Rassisten zur Kündigung auf

"Wir glauben an Vielfalt und Demokratie. Und wem das nicht passt, der kann gerne gehen", heißt es in dem Posting, das Congstar unter anderem bei Facebook, Instagram und TikTok verbreitet. "Denn wir haben keinen Bock auf Hass und Hetze , auf Diskriminierung und auf Demokratiefeindlichkeit. Schlicht: Kein Bock auf Rassist*innen." ⁣

Congstar will freiwillig auf Kunden verzichten

Das Unternehmen reiht sich damit in das zivilgesellschaftliche Engagement der vergangenen Wochen ein. Gewerkschaften, Kirchen und politische Gruppen hatten zu Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus aufgerufen - eine Reaktion auf die "Correctiv"-Recherche über ein Treffen von AfD-Vertretern mit Neonazis und Pläne von Massenabschiebungen von Migranten. Auch heute wieder gab es Proteste in 30 Städten.

Gemischte Reaktionen auf die Kampagne

Doch es gibt auch beißende Kritik: Der Post sei "eine bodenlose Frechheit", schimpft ein Instagram-Nutzer. "Demokratie gilt also nur für die Menschen, deren Meinung euch genehm ist?" Bei TikTok fragt ein anderer: "Warum muss man diesen woken Wahnsinn mitmachen?" Und vor allem bei Twitter und TikTok liest man einige Male den Kommentar "go woke, get broke" - was so viel heißt wie "werdet 'woke' und geht pleite."