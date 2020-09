An den drei größten internationalen US-Flughäfen in New York, Los Angeles und San Francisco, an Flughäfen von Singapur, Kuala Lumpur, Rom sowie in Indien, Bangladesch und Nigeria haben Behörden verstärkte Kontrollen von Einreisenden bekannt gegeben. Australien, Nigeria und Südafrika wiesen Einreisende an, sich zu melden, falls bei ihnen Symptome auftreten. Das italienische Gesundheitsministerium kündigte an, Verdachtsfälle an Bord in Rom landender Flugzeuge aus Wuhan künftig zu überprüfen. Piloten sollen demnach Passagiere mit entsprechenden Symptomen melden. Diese würden dann sofort in das nationale Institut für Infektionskrankheiten in Rom gebracht, hieß es.



(Quelle: AP)