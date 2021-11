Diese sechs Monate seien eine Orientierung, so Sander, aber nicht "dogmatisch zu handhaben". Man müsse das auch im Zusammenhang sehen mit Risiken: wie beispielweise Vorerkrankungen oder Arbeit in Berufsbereichen, in denen ein höheres Ansteckungsrisiko besteht - in dem Fall sei es sicher auch sinnvoll, diese Impfung auch schon etwas eher zu bekommen.