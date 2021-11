Nachdem Österreich seine Corona-Maßnahmen deutlich verschärft und in vielen Bereichen die sogenannte 2G-Regel eingeführt hat, wird darüber auch in Deutschland wieder stärker diskutiert. In weiteren Ländern in Europa gelten auch am Arbeitsplatz strenge Regeln. Besonders für medizinisches Personal sind Sonderregelungen keine Seltenheit. Ein Überblick: