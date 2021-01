Für mich wurde die Abiturzeit durch Corona sehr entspannt. Der Distanz-Unterricht hat mich gut auf eigenverantwortliches Arbeiten vorbereitet, was an der Uni sehr wichtig werden wird. Man hört immer so viele Stimmen aus Schülervertretungen, dass es allen so schlecht geht und die Politik komplett versagt, das sehe ich anders. Klar, manche Maßnahmen sind wenig nachvollziehbar: Wir achten in der Schule den ganzen Tag auf Maske, Abstand & Co., und im Sportunterricht rennen wir trotzdem nebeneinander her und atmen uns an. Ich persönlich nehme es aber nicht so wahr, dass die Schüler alleine gelassen werden. Wir kriegen schnell Antworten auf Fragen und Probleme. Aber es gibt natürlich Schulen, da ist das anders.