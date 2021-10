Es wird wieder kälter. In dem Maße, wie sich das Leben in Innenräume verlagert, steigen - genau wie im letzten Herbst und Winter auch - die Infektionszahlen wieder deutlich an. 10.473 neue Positiv-Tests meldete das Robert-Koch-Institut am Dienstag. Gut 3.700 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 113.