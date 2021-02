"Ärzte für Aufklärung": Umstrittene Thesen

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält solche Äußerungen für gefährlich. "In einer solchen nationalen Notlage können wir das nicht tolerieren", sagt der Politiker in der ZDFzoom Doku "Immun gegen Fakten?" Eine Zwangsimpfung werde es in Deutschland nicht geben; das habe die Politik immer wieder betont.