Werden Zoonosen heute schneller zum Problem?

Der Anlass wurde genutzt, um zum Kampf gegen Zoonosen in Afrika aufzurufen. Zoonosen sind Infektionskrankheiten, die etwa von Bakterien, Parasiten oder Viren verursacht und zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können. Die Zahl der entsprechenden Krankheitsfälle auf dem Kontinent sei im vergangenen Jahrzehnt um 63 Prozent gestiegen, erklärte die WHO am Donnerstag an ihrem Standort in Brazzaville.