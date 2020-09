Ein Flugzeug in Hanoi wird desinfiziert. Symbolbild

Quelle: Bac Pham/dpa

Die Angst vor einer neuen Ausbreitung des Coronavirus bekommen Touristen in Vietnam deutlich zu spüren. Nach rund drei Wochen, in denen keine weiteren Infektionen in dem südostasiatischen Land vermeldet worden waren, werden 60 jüngst dazugekommene Fälle maßgeblich auf Ausländer oder Vietnamesen zurückgeführt, die kürzlich aus dem Ausland zurückkehrten.



Vietnamesischen Medien zufolge ist die Diskriminierung von Touristen nun weit verbreitet, aber besonders auffällig in beliebten Orten wie Sapa oder Hoi An.