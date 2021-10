So groß ist die Ansteckungsgefahr im Haushalt

Zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Londoner Studie kam bereits eine israelische Untersuchung aus dem September unter Beschäftigten im Gesundheitswesen: Der größte Risikofaktor für eine Ansteckung bei Geimpften ist demnach, wenn sie mit einer infizierten Person in einem Haushalt zusammenleben. "Im Haushalt ist man in der Regel länger und näher an einem Infizierten als bei anderen Gelegenheiten oder am Arbeitsplatz. Und man hält keinen Abstand oder trägt Maske, wodurch man einer höheren infektiösen Dosis ausgesetzt ist", schreiben die Forscher.