Bobrowski: Wir sind nicht gegen deren Einsatz. Was man besser machen könnte, wäre, dass man die Zulassungsbedingungen schärfer fasst. So dass wirklich nur solche Tests auf den Markt kommen, die auch das leisten, was der Hersteller verspricht - und zwar überprüfbar verspricht. Es wird oft der billigere Test genommen, in den kommerziellen Schnelltest-Zentren, und es wird nicht so sehr auf die Qualität geachtet. Das halte ich für absolut gefährlich. Man hätte hier möglicherweise eine Preisbindung machen können.