Apotheken in ganz Deutschland können derzeit keine neuen Impfzertifikate für Covid-19-Impfungen ausstellen. Der Deutsche Apothekerverband (DAV) bestätigte in einer Pressemitteilung, dass die Ausstellung von Zertifikaten am Mittwoch gestoppt wurde. Dieser Schritt sei nach Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium erfolgt.