Bei Kontakttagebüchern geht es um sensible Daten: Dort werden Namen, eventuell Adressen und Kontaktdaten von Personen sowie Datum und Ort des Kontakts notiert. Die Daten werden zwar nur in der App gespeichert und nach 16 Tagen automatisch gelöscht - dennoch sollten sie möglichst nicht an andere Menschen gelangen oder für andere Zwecke genutzt werden können.