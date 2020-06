Braun: Wir arbeiten unter Hochdruck daran. Im Augenblick ist das richtig: Nur, wenn sich zwei Menschen begegnen, die beide die deutsche App auf ihrem Handy haben, dann wird der Kontakt entsprechend festgestellt. Aber insbesondere im Süden - also Österreich, Schweiz, Italien - die haben auch eine App, die so dezentral arbeitet wie unsere. Da glauben wir, dass wir es sehr schnell schaffen, dass sie zusammenarbeiten. Und diejenigen, die einen zentralen Ansatz haben, wo also auch Daten an den Staat weitergegeben werden, wie zum Beispiel in Frankreich, da streben wir das auch an, aber das ist technisch deutlich schwieriger, weil wir unser hohes Datenschutzniveau dadurch nicht beeinträchtigen wollen. Deshalb geht das vielleicht doch eher etwas später.