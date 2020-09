Der fast menschenleere Pariser Platz. Archivbild

Quelle: Paul Zinken/dpa

"Bleibt Zuhause!" Mit diesem eindringlichen Appell wenden sich Prominente, Ärzte und Polizisten an die Bevölkerung, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Moderator Joko Winterscheidt etwa wirbt mit einem Video für das Bundesgesundheitsministerium unter dem Hashtag #WirBleibenZuhause.



Aber nicht nur Prominente, auch Polizisten und Ärzte appellieren an die Bevölkerung, "Bleibt Zuhause". So soll das Virus eingedämmt und das Gesundheitssystem nicht überlastet werden.