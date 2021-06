Angesichts der hohen Infektionszahlen in den vergangenen Tagen ist zu befürchten, dass sich die ohnehin schon hohe Todesrate der vom besonders betroffenen Nachbarland Brasilien in Kürze annähern könnte. Laut Johns-Hopkins-Universität liegt sie in Argentinien bei 172 pro 100.000 Einwohner, in Brasilien bei 218. Zum Vergleich: In Deutschland liegt sie bei 106 Fällen.