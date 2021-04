Einen solchen Schritt kündigte die Stadt Köln am Mittwoch bereits an: Dort soll in Stadtteilen mit erhöhter Inzidenz bevorzugt geimpft werden. Dafür sei jetzt eine besondere Genehmigung der Landesregierung nötig, so eine Sprecherin der Stadt. Bislang sieht die staatliche Impfreihenfolge eine solche erhöhte Priorisierung nicht vor.