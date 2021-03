Was Sie jetzt über Astrazeneca wissen sollten

Am Abend wollten Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, auf die Stellungnahme der EMA reagieren. Der Gebrauch war in Deutschland und anderen Ländern nach einigen Fällen von Thrombosen der Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen ausgesetzt worden. Allein in Deutschland gibt es laut Bundesgesundheitsministerium 13 Fälle von solchen Blutgerinnseln, drei Patienten seien gestorben.