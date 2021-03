Das Bundesgesundheitsministerium sieht nach der Impfpause in Dänemark bisher keinen Anlass für einen ähnlichen Schritt in Deutschland. Auch hier heißt es: "Nach jetzigem Stand gibt es noch keine Hinweise darauf, dass der Todesfall in Dänemark mit einer Corona-Impfung ursächlich in Verbindung steht", erklärte ein Ministeriumssprecher.