Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) hielt am Montag an ihrer Bewertung des Astrazeneca-Impfstoffs fest, setzte aber eine Sondersitzung zu dem Vakzin an. Ursprünglich wollte die Behörde am Donnerstag eine neue Bewertung der Lage vornehmen. Jetzt verkündete sie, bereits am heutigen Dienstag vor die Presse treten zu wollen.