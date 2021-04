Der Ansturm auf die Impftermine für die Altersgruppe 60 plus hat schon am frühen Samstagmorgen in Nordrhein-Westfalen zu überlasteten Leitungen am Telefon und im Internet geführt. Während viele sich vergeblich die Finger wund wählten, bekamen die ersten erfolgreichen Terminjäger schon am selben Tag ihre Impfung.