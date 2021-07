In Ländern mit hohen Impfquoten wie Großbritannien wird bereits darüber diskutiert, ob im Herbst mit Auffrischungsimpfungen begonnen werden soll. Auch in Deutschland geht es schon jetzt um sogenannte "Booster-Impfungen". Menschen aus Prio-Gruppen, die als erstes geimpft worden waren, könnten dafür bald in Frage kommen.