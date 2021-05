Auch eine aktuelle Studie der Universität Frankfurt hat untersucht, was die Thrombosen bei Astrazeneca auslösen könnte. Hier vermuten die Forscher einen Zusammenhang mit dem sogenannten Splicing-Prozess in der Zelle.



Wenn der Impfstoff bis in den Zellkern vordringt, können dort bei der Aneinanderreihung von Proteinbestandteilen, Splicing genannt, Nebenprodukte gebildet werden, die im schlimmsten Fall zu Blutgernnseln führen können.



Das könnte erklären, warum die Thrombosen nur bei Vektorimpfstoffen auftreten. Denn mRNA-Impfstoffe dringen nicht bis in den Zellkern vor. Das Problem kann also nicht auftreten.



Auch diese Studie wurde noch nicht von unabhängigen Fachleuten begutachtet. Wie auch bei den Fremdproteinen wird sich erst noch zeigen, ob die Thrombosen-Ursache tatsächlich identifiziert wurde.