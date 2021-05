Insgesamt wurden in Deutschland - laut Robert-Koch-Institut - 6,3 Millionen Astrazeneca-Dosen geimpft. Auch der Hersteller Johnson & Johnson weist mittlerweile schriftlich darauf hin, dass nach der Impfung mit seinem Vakzin in seltenen Fällen Thrombosen in Kombination mit einem Mangel an Blutplättchen auftreten können.