RS-Viren sind den Medizinern bekannt. Auch in der Vergangenheit gab es Jahre, in denen sich mehr Menschen ansteckten, die Verläufe schwerer waren. In diesem Jahr, so Kiess, kommen mehrere Faktoren zusammen:



Das erste und banalste ist die Jahreszeit: RS-Viren mögen kalte Luft - und auch, wenn es feucht ist.

Zweiter Punkt: Es kommt in Wellen. In der Tat sind Kinder dann immun. Die letzten Jahre gab es, auch wegen Corona, keine RS-Welle - und das holen die Kinder jetzt nach.

Dritter Punkt: Die Kinder gehen jetzt wieder in die Kitas, in die Schulen. Das heißt, die Ansteckungen erfolgen viel leichter, als wenn die Schulen geschlossen bleiben. "Trotzdem appelliere ich an alle, die Verantwortung tragen, die Schulen offen zu lassen", sagt der Mediziner.