Anfang Juli kündigten die Impfstoff-Hersteller Biontech und Pfizer an, "in den kommenden Wochen" unter anderem in der EU und den USA die Zulassung für eine dritte Dosis ihres Vakzins zu beantragen. Nach ihren Angaben schützen zwei Dosen sechs Monate lang gut vor schweren Verläufen einer Covid-19-Erkrankung.