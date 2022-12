Es gibt aber zunehmend Zweifel an Chinas Statistiken. So standen in Peking Sicherheitskräfte am Eingang eines Krematoriums, wo Reuters-Journalisten noch am Samstag viele Leichenwagen und Arbeiter in in Schutzanzügen gesehen hatten, die Tote hineintrugen. Einige Gesundheitsexperten schätzen, dass 60 Prozent der Bevölkerung in China - das entspricht zehn Prozent der Weltbevölkerung - in den kommenden Monaten infiziert werden und mehr als zwei Millionen Menschen sterben könnten.