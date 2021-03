Was ist dran an der Kritik? Wie viel bringen Ausgangssperren im Kampf gegen die Pandemie? Darüber herrscht nicht nur bei Politikern, sondern auch innerhalb der Wissenschaft Uneinigkeit. Die Datenlage ist - zumindest was die Effektivität der bisherigen nächtlichen Ausgangssperren in Deutschland betrifft - dürftig. Eine systematische Auswertung gibt es hierzulande bisher offenbar nicht, dem Robert-Koch-Institut sind jedenfalls "hierzu keine Untersuchungen bekannt", heißt es auf Anfrage von ZDFheute.