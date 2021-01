Nach einigen Monaten auf Reisen quer durch Australien will Nicole Pern sich eigentlich Arbeit suchen. Die 20-Jährige aus Unna ist mit einem Working-Holiday-Visum in Down Under - aber dann kommt der Corona-Lockdown. "Das hat mich komplett aus dem Nichts getroffen", sagt Pern. Eine Weile zieht sie mit ihrem Freund von Campingplatz zu Campingplatz, bis auch die schließen. Dann entdeckt sie zufällig die Seite "Adopt a Backpacker" - und kommt die nächsten zwei Monate mietfrei bei einem Australier nahe Mandurah unter. Nicole schwärmt: