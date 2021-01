Aus dem Umkreis von Webasto waren am Ende 16 Personen an "Covid-19" erkrankt. Am 27. Februar kann der letzte von ihnen das Klinikum verlassen. Damit scheint der Ausbruch kontrolliert und begrenzt. Ein Musterbeispiel. Doch es wird das einzige bleiben. Dies ist der letzte Tag, an dem man glauben konnte, das Geschehen würde sich beherrschen lassen.