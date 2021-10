So will man in Rosenheim die einfache Begründung, man befinde sich in einer Grenzregion, nicht alleine gelten lassen. "Ich bin mir nicht sicher, ob man diese These wirklich aufrechterhalten kann", sagt Michael Fischer. Der Blick nach Tirol zeige, dass dort die Inzidenzen wesentlich niedriger seien als im Landkreis Rosenheim.