Wo Alleingänge in der Corona-Pandemie an Grenzen stoßen, da liegt Baarle. Plattes Land, 9.000 Einwohner - in der Summe. Denn Baarle ist eigentlich zwei Dörfer: Baarle-Hertog und Baarle-Nassau. Das eine ist belgisch, das andere niederländisch. Die Grenze läuft im Zickzack, mitten durch Häuser. Ein skurriles Relikt des Mittelalters, das kaum der Rede wert wäre, im Europa ohne Grenzen.