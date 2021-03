… ist ein international bekannter britischer Autor von Sachbüchern, in denen er die Herzkammern unserer Gesellschaften durchleuchtet.



In seinem aktuellen Werk "Kopf, Hand, Herz – Warum Handwerks- und Pflegeberufe mehr Gewicht brauchen" geht der ehemalige Deutschland-Korrespondent der "Financial Times" unter anderem der Frage nach, weshalb Ansehen und Entlohnung von Akademikern so viel höher sind als für jene Menschen, "die nicht nur in der Corona-Krise dafür sorgten, dass Supermarktregale gefüllt und Schwerkranke ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit gepflegt wurden".

Bildquelle: Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH