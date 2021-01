Die bestehenden Regelungen für Kitas und Schulen bleiben laut Ministerpräsidentin Manuaela Schwesig zunächst unverändert. Zumindest Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen sollen nach ihren Worten in der kommenden Woche wieder zur Schule gehen können. Zudem stellte die Ministerpräsidentin die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für Grundschüler vom 18. Januar an in Aussicht, sofern diese in Gebieten mit weniger als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche leben. Dazu zählen demnach derzeit die Stadt Rostock und der Landkreis Rostock. Wie eine konkrete Umsetzung etwa der Klassengrößen aussehen könnte, war am Abend noch unklar. Eltern sollen ihre Kinder weiterhin grundsätzlich in die Kitas bringen können, wenn sie diese nicht zu Hause betreuen können.



Gleiches gilt für Schüler bis zur 6. Klasse. Dort sollen dann Lehrer bei den Aufgaben helfen. Doch auch hier wird appelliert, die Kinder - sofern möglich - zu Hause zu lassen. Sie sollen dort dann Aufgaben erledigen. Die Präsenzpflicht an Schulen wird laut Schwesig weiterhin aufgehoben. Schüler ab der 7. Klasse sollen per Internet unterrichtet werden.