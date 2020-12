Aber die Beobachtung dieser Kurve im Koordinatensystem, diese Messbarkeit, gibt uns eine Illusion von Kontrollierbarkeit. Wir versuchen auch, Trauer zu messen - in der Hoffnung, wir könnten sie so irgendwie beherrschen. Deswegen fragen wir so reflexhaft, wenn jemand gestorben ist, wie alt die Person war oder ob sie Vorerkrankungen hatte.