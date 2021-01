Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wollen Bund und Länder in Regionen mit vielen Neuinfektionen auch die Bewegungsfreiheit einschränken. Greifen soll die neue Corona-Maßnahme in Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Dort dürfen Menschen sich dann unter Umständen nur noch in einem Radius von 15 Kilometern um den Wohnort bewegen. Ausnahmen gelten für triftige Gründe, etwa notwendige Einkäufe oder den Arbeitsweg.