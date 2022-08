Heute wird in dem Fall das Urteil erwartet, sofern sich der BGH in der Sache nicht an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg wenden sollte: Da Deutschland mit seiner Regelung eine europäische Richtlinie umgesetzt hat, können nationale Gerichte bei Unklarheiten den EuGH um Auslegung des europäischen Rechts bitten. So handhabte der österreichische Oberste Gerichtshof einen ganz ähnlichen Fall.