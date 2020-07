Besonders das Interesse an Gemüse scheint in Deutschland seit letztem Jahr deutlich gewachsen zu sein. Hier lag der Umsatz in der Corona-Zeit von März bis Mai durchweg mindestens 50 Prozent über dem Wert von 2019. Dieser Effekt wird allerdings auch dadurch verstärkt, dass die Preise im Durchschnitt im Vergleich zum letzten Jahr um zwölf Prozent höher lagen.