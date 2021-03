Sahin: Für uns ist es sehr wichtig, dass wir unseren Impfstoff weltweit verfügbar machen. Das war von Anfang an unser Ziel. (...) In der Zwischenzeit haben wir Verträge und Zulassungen in über 66 Ländern weltweit. Unser Ziel ist es, den Impfstoff eben nicht nur in den Industriestaaten verfügbar zu machen, sondern auch in den Entwicklungsländern und in den Ländern, die wirtschaftlich sehr schwach sind. Dafür arbeiten wir mit der WHO und anderen Organisationen zusammen.