Unter diesen Vorzeichen kam auch Elke Büsgen in die Klinik Havelhöhe in Berlin. Sie war schwer an Covid-19 erkrankt. Mehrere Wochen wurde sie auf der Intensivstation künstlich beatmet. Doch sie hat überlebt. Ihr Leben konnte gerettet werden dank einer Therapie, die nur als individueller Heilversuch zugelassen ist: