Schon seit Juli bietet Israel seiner Bevölkerung Booster-Impfungen an - die Nachfrage stieg in der zurückliegenden Woche deutlich. "Aktuelle Daten aus Israel zeigen eindeutig, dass etwa zehn Tage nach Verabreichung der Booster-Impfung ein mehr als elffacher Rückgang an Sars-CoV-2 Infektionen und ein etwa zehnfacher Rückgang von schweren Covid-19-Verläufen beobachtet werden kann", sagt Spinner.